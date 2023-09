Tchad : L'INSTA organise son 2ème Colloque scientifique sur l'électronique, l'électrotechnique et l'énergie

Sous le thème "Journée de la Recherche du Laboratoire," cette deuxième édition vise à promouvoir la visibilité du laboratoire, à permettre aux stagiaires et doctorants de valider leurs travaux de recherche, et à diffuser largement les réalisations scientifiques du laboratoire. Elle contribue également à la structuration de la recherche et au développement de l'École Doctorale, comme l'a souligné le Professeur YAYA Dagal Dari, Directeur Général de l'INSTA.



Le Directeur a également informé que l'INSTA dispose actuellement de 26 laboratoires, dont 21 sont dédiés à des travaux pratiques pédagogiques, tandis que les 5 autres sont réservés à la recherche.



L'ancien Ministre, Mahmoud Youssouf Khayal, a souligné que cette deuxième édition offre aux chercheurs tchadiens la possibilité de vulgariser leurs travaux de recherche auprès du public. Il a également rappelé que la recherche contribue à améliorer la qualité de vie et le bien-être des individus ainsi que leur environnement, en plus d'augmenter l'espérance de vie.