TCHAD Tchad : L’ONAPE finance des projets et accompagne les femmes et les jeunes du Guéra

​Mongo, 8 avril 2025 – Dans le cadre de la mise en œuvre de ses actions en faveur de l’insertion socio-économique, l’Office National pour la Promotion de l’Emploi (ONAPE) a procédé ce mardi au lancement officiel d’un ensemble d’activités dans la province du Guéra. Cette initiative vise à soutenir les jeunes porteurs de projets, les femmes actives dans les Activités Génératrices de Revenus (AGR), et à renforcer le partenariat avec les autorités traditionnelles locales.





Des financements pour dynamiser l’entrepreneuriat local



Parmi les mesures annoncées figurent : Le financement de 22 projets individuels de jeunes à hauteur de 33 millions de FCFA ;

Le soutien à 100 femmes exerçant des AGR pour un montant global de 20 millions de FCFA, accompagné d’un don de matériels d’activités (tables, chaises, parapluies, blouses) ;

L’insertion en stage pré-emploi de 30 jeunes diplômés sans expérience, dans le cadre du programme national d’appui à l’insertion professionnelle ;

« Le développement économique de nos communautés passe par une implication active des femmes et des jeunes. Ces actions contribuent à créer un tissu économique local dynamique », a-t-il affirmé. La cérémonie a été présidée par le Directeur de l’ONAPE, M. Nassouradine Abakar Kessou, en présence du Délégué Général du Gouvernement auprès de la province du Guéra, M. Abdoulaye Ibrahim Siam, ainsi que plusieurs responsables administratifs, communautaires et acteurs du développement local.Parmi les mesures annoncées figurent :Dans son discours, M. Nassouradine Abakar Kessou a rappelé l’importance de l’action 42 du programme présidentiel, qui prévoit l’amplification des programmes de finance inclusive en faveur des femmes, notamment en milieu rural.« Le développement économique de nos communautés passe par une implication active des femmes et des jeunes. Ces actions contribuent à créer un tissu économique local dynamique », a-t-il affirmé.

Appui aux coopératives et renforcement de la coopération locale



Dans l’après-midi, la mission de l’ONAPE a poursuivi ses activités par : La remise de kits à trois coopératives féminines, comprenant du matériel agricole et artisanal : motopompes, machines à coudre, arrosoirs, brouettes, outils de jardinage, bottes et équipements de protection ;

Une séance de sensibilisation des chefferies traditionnelles sur le crédit agricole ;

Ce programme d’appui confirme la volonté de l’ONAPE de renforcer l’autonomisation économique des jeunes et des femmes, tout en misant sur la collaboration avec les structures locales et les leaders communautaires. Il s’inscrit dans une logique d’inclusion, de lutte contre le chômage et de promotion du développement local durable dans la province du Guéra. Dans l’après-midi, la mission de l’ONAPE a poursuivi ses activités par :Une visite guidée des stands a permis aux responsables de l’ONAPE et aux autorités locales d’échanger directement avec les bénéficiaires, qui ont exprimé leur satisfaction et leur engagement à faire fructifier ces appuis.Ce programme d’appui confirme la volonté de l’ONAPE de renforcer l’autonomisation économique des jeunes et des femmes, tout en misant sur la collaboration avec les structures locales et les leaders communautaires. Il s’inscrit dans une logique d’inclusion, de lutte contre le chômage et de promotion du développement local durable dans la province du Guéra.





