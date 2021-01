Tchad : L’ONG KITES a organisé une journée de sensibilisation sur le Covid-19 à Abéché

L’ONG KITES a organisée ce lundi, une journée d'information et de sensibilisation sur la lutte contre le Covid-19. Cette journée d'information s'est déroulée au marché central d'Abéché, en présence des commerçants. A cette occasion, l'ONG KITES a remis des masques aux participants présents à cette rencontre. Le représentant des commerçants, Mahamat Ali Béchir, a exprimé toute sa gratitude à l'endroit de l'ONG KITES pour cette action contre cette maladie qui continue à faire de ravages dans le monde.



Mahamat Ali Béchir a dit que ces masques iront tout droit aux bénéficiaires. Les mesures barrières prises par les plus hautes autorités du pays, pour éviter la propagation de cette pandémie, seront respectées à la lettre par les commerçants, a-t-il martelé.



Le coordonnateur de l'ONG KITES Mahamat Hissein Kittir a souligné que son institution mène des actions pour soutenir les efforts du gouvernement en matière de lutte contre le coronavirus. Il invite cependant les commerçants à demeurer toujours vigilants, car la maladie est présente et continue à faire des victimes.