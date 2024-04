Tchad : L'Observatoire Tchadien des Finances Publiques forme sur la transparence dans le secteur extractif et les initiatives

L'objectif de cet atelier, organisé par l'Observatoire Tchadien des Finances Publiques, est de collecter et diffuser des données et des informations sur les finances publiques, de mettre à disposition du public des informations chiffrées sur les impacts budgétaires et financiers des politiques publiques, et de proposer un calendrier de diffusion d'informations sur les finances publiques chaque année.



Le représentant de l'Observatoire Tchadien des Finances Publiques, Eric Nadjibe Nalnan, a souligné que son institution est chargée de surveiller et d'analyser les finances publiques, ainsi que de fournir des informations transparentes et objectives sur les dépenses.



Le secrétaire général de la province du Moyen-Chari, Fidèle Kodé Kolo, a mis l'accent sur l'importance des finances publiques pour sensibiliser les citoyens et les partenaires de l'État. Il a ajouté qu'en surveillant de près les finances publiques, un observatoire peut contribuer à identifier les inefficacités, les risques budgétaires et les opportunités d'amélioration.



En conclusion, Fidèle Kodé Kolo a demandé aux participants d'être attentifs et de poser de nombreuses questions afin de pouvoir tirer le meilleur parti de cet atelier.