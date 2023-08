Tchad : L'Observatoire des Droits et Libertés appelle à la résolution de la crise judiciaire

L’Observatoire des Droits et Libertés au Tchad (ODL) a indiqué dans un communiqué publié ce lundi 7 aout 2023 qu’il suit avec préoccupation la situation actuelle des magistrats en grève depuis plus d'un mois « pour demander des réajustements dans le projet de constitution à soumettre au référendum en décembre » prochain.



Dans son communiqué, l'ODL a appelé le Président de Transition à résoudre cette crise judiciaire « pour préserver la stabilité du pays en transition ». L’Observatoire a aussi déploré la publication la semaine dernière, d'ordonnances restrictives des libertés fondamentales, « ce qui soulève des inquiétudes quant à la radicalisation de la transition » au Tchad.



L'Observatoire a par ailleurs demandé « la démission du Ministre de la Justice » et interpellé le Président de Transition pour entamer des négociations avec les magistrats afin d'éviter une impasse préjudiciable pour le pays.



C’est depuis plusieurs semaines que le torchon brûle entre les magistrats et le ministre de la Justice. En juillet dernier, après plusieurs semaines de grève, le ministre de la Justice Mahamat Ahmat Alhabo a tenté de réquisitionner les magistrats, mais ceux-ci avaient refusé d’obtempérer.



Le vendredi 4 août dernier, le ministre de la Justice a demandé aux magistrats qui revendiquent de meilleures conditions de travail et leur indépendance, de reprendre leurs toges dès ce lundi 7 aout sous peine de voir leurs traitements et avantages suspendus.