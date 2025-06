TCHAD Tchad : L'UCEC Mayo-Kebbi réaffirme son engagement pour l'inclusion financière lors de sa 31e Assemblée Générale

Alwihda Info | Par Djonre Ben-Casimir - 27 Juin 2025



L'Union des Clubs d'Épargne et de Crédit du Mayo-Kebbi (UCEC MK) a tenu sa 31e Assemblée Générale Ordinaire ce vendredi au centre culturel Nicodème de Pala. La cérémonie a été présidée par Abdelmanane Khatab, délégué général du gouvernement auprès de la province du Mayo-Kebbi Ouest. De nombreuses personnalités locales étaient présentes, dont l'évêque du diocèse de Pala, Mgr Dominique Tinoudji, ainsi que divers responsables administratifs et communautaires.



Cette rencontre annuelle a rassemblé les représentants des 38 guichets de l'UCEC MK et d'autres responsables de cette institution de microfinance. L'objectif était de faire le bilan des activités de l'année écoulée et de définir les perspectives futures. Quatre allocutions ont marqué l'ouverture de la cérémonie : celles du président du conseil d'administration, Kalzoumbé Samuel, du directeur général Singya Py Ndari, de l'évêque Mgr Tinoudji, et enfin du représentant du gouvernement, Abdelmanane Khatab.





Dans son discours, le délégué général du gouvernement a salué l'engagement de l'UCEC MK dans la lutte contre la pauvreté. Il a mis en avant les services financiers et non financiers adaptés aux réalités locales, affirmant que ces services "jouent un rôle déterminant dans la production de la valeur ajoutée et la réduction des inégalités". Il a également souligné l'importance de l'inclusion financière comme levier de développement économique et a réaffirmé le soutien du gouvernement de la 5e République à toutes les initiatives de microfinance œuvrant pour le bien-être des populations.





Un moment fort et particulièrement apprécié de la cérémonie a été une prière spéciale prononcée par Mgr Dominique Tinoudji, à la demande du délégué général. Cette prière a rendu hommage aux 17 victimes du massacre survenu le 19 juin dernier à Oregomel, symbolisant la solidarité de l'UCEC et de l'État avec les familles endeuillées.





Les travaux de l'assemblée se sont poursuivis tout au long de la journée. Les participants ont examiné et adopté le rapport d'activité du conseil d'administration pour l'exercice 2024, donné quitus aux administrateurs sortants et mis en place un nouveau bureau du conseil d'administration. L'occasion a également permis de communiquer officiellement sur l'entérinement de la coopération d'un administrateur indépendant.





À travers cette assemblée générale ordinaire, l'UCEC Mayo-Kebbi réaffirme son rôle central dans la promotion de l'économie solidaire et la lutte contre la précarité dans une province où les besoins en services financiers de proximité restent importants.





Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)