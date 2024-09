Tchad : L’UJT honorée au Forum des journalistes pour la ceinture et la route de la soie en Chine

Lors des travaux d’ouverture, le directeur du Bureau de l'information du Conseil des Affaires d'État, Mo Gaoyi, a déclaré que la construction de la Route de la Soie devient une plateforme très importante et un espace inédit pour renforcer la paix et promouvoir une coopération gagnant-gagnant. Il a ajouté que les médias constituent une force majeure pour orienter l’opinion publique dans la réalisation de ce processus.



Selon le président de l’Association des Journalistes de Chine, les médias ont plus que jamais besoin de coopérer pour apporter leur contribution à la paix, au développement et à la prospérité, afin de stabiliser ce monde en plein bouleversement. « Le désir très fort des pays en développement, c’est le développement. La coopération pacifique et l’apprentissage mutuel sont des valeurs promues et incarnées par la Ceinture et la Route de la Soie », a-t-il martelé.