Tchad : L'UNOSOC-CT mène une opération de salubrité au gouvernorat de N'Djamena

Selon Madjitelsem Séverin, président de l'UNOSOC-CT, l'association a pour vision de promouvoir les actions citoyennes de base, incluant le nettoyage, la sensibilisation à l'hygiène, le respect des symboles de la République, le bien-vivre ensemble et le renforcement des capacités des associations membres. Ces actions sont menées en collaboration avec les autorités communales de N'Djamena, ciblant spécifiquement les institutions et les espaces publics pour rendre la ville propre et lutter contre les inondations.





Kelo Agnim, Directeur de cabinet de la délégation générale du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, s'est dit satisfait de cette action de salubrité au sein du gouvernorat. Il a souligné l'importance de maintenir la propreté de cette institution qui reçoit de nombreux usagers et a félicité l'UNOSOC-CT pour sa vision, assurant la disponibilité des autorités à accompagner ces jeunes dans leur travail.





Kadjidja Remadji, rapporteure adjointe de l'UNOSOC-CT et secrétaire du groupement de femmes Lonodji du quartier Champs de Fil, a lancé un appel aux jeunes filles et garçons à assainir leur environnement, rappelant que "la propreté chasse la maladie".





Il est à noter que l'UNOSOC-CT est un regroupement d'associations communautaires incluant des femmes, des jeunes et des personnes handicapées, réparties dans les 10 communes de N'Djamena. Le président de l'association a déploré le manque de moyens de travail, l'absence de locaux et l'insuffisance de gilets de travail, lançant un appel à toute personne de bonne volonté et aux organisations non gouvernementales pour obtenir de l'aide.