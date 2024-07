Tchad : L'USJAC nettoie le marché de Farcha Éthiopie à N'Djamena

Munis de pelles, pioches et balais, les jeunes volontaires ont débarrassé le marché des déchets et des ordures qui s'y accumulaient. Ils ont également sensibilisé les commerçants et les clients à l'importance de la propreté et de l'hygiène publique.



Le président de l'USJAC, Abakar Choukou Mbouloumi, a souligné que la propreté de la ville est l'affaire de tous. "En tant qu'organisation de jeunes animés par un esprit citoyen, l'USJAC se fait le devoir de rendre Ndjamena Ville propre", a-t-il déclaré.



Le directeur de l'hygiène et de l'assainissement du 1er arrondissement, Arroukhaïs Abakar Bourma, a salué l'initiative de l'USJAC, rappelant que la santé de la population dépend de la propreté de l'environnement. "On ne peut être en bonne santé que s'il y a la propreté", a-t-il insisté.



L'USJAC ne compte pas s'arrêter là. L'association entend poursuivre son action de nettoyage dans d'autres structures étatiques et quartiers de la ville. Elle invite tous les citoyens à s'impliquer dans la lutte contre l'insalubrité et à contribuer à rendre N'Djamena une ville plus propre et plus agréable à vivre.