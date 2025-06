Tchad : L'Université privée La Francophonie lance ses examens du second semestre

La cérémonie de lancement s’est déroulée sur le campus principal de l’université, en présence de responsables académiques tels que le recteur, le professeur Henri Sosso, et le secrétaire général, Emmanuel Maman. Tous deux ont salué les efforts des enseignants et des étudiants pour le bon déroulement de l’année, malgré les défis.





S'adressant aux candidats, le président du jury, Dr Fourissou Bibillia Marcel, a mis l'accent sur la discipline et le respect strict des consignes. « Nous comptons sur vous pour faire preuve d’honnêteté et de sérieux. Bannissez toute tentative de tricherie, et tout se passera dans les meilleures conditions », a-t-il déclaré, encourageant les étudiants à donner le meilleur d'eux-mêmes.





Les examens, qui s'étaleront sur plusieurs jours, couvrent diverses facultés et départements, notamment les sciences juridiques, économiques, sociales, la gestion, l’informatique et la communication. L'administration a pris des dispositions spécifiques pour assurer un déroulement fluide, en matière de surveillance et de logistique.





L'Université privée La Francophonie, qui ambitionne de promouvoir un enseignement supérieur de qualité au Tchad, réaffirme par ce lancement son engagement à garantir l’intégrité des examens et à valoriser le mérite de ses étudiants.