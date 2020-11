Tchad : L’artiste Sultan sur « La trace des Sao du Tchad »

Le point de presse avait trait au projet sur " La Trace des Sao du Tchad ". L'objectif de ce projet permettra à l'artiste, à travers un partenariat avec l'Institut Français au Tchad, d'étudier et d'éclairer les origines et l'histoire des Sao du Tchad, avec des visites sur le site de Gao et le témoignage de ses autochtones, pour permettre aux jeunes de mieux comprendre l'histoire du Tchad.



Au cours de son intervention, l'artiste tchadien Sultan a rappelé que ce projet vise à étudier l'histoire et les origines des Sao du Tchad, par la présentation des œuvres artistiques et les différentes méthodes traditionnelles et culturelles de ces hommes qui aujourd'hui, constituent une fierté pour le Tchad.

Pour ce faire, afin de bien mener cette opération, ce projet ambitieux nécessite la contribution de tous. « Nous avons décidé de lancer le projet en mi-février 2021 et sa restitution est prévue pour 2 avril 2021 », a rappelé l’artiste. Pendant cette journée, plusieurs activités culturelles, historiques, artistiques et traditionnelles des Sao seront organisées en direction du public.



« Je lance un vibrant appel à l'endroit du gouvernement et aux partenaires techniques, financiers et aux personnes des bonnes volontés, pour un partenariat actif en faveur de ce projet qui vise à valoriser l'histoire du Tchad », a conclu l’artiste Sultan.