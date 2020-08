Tchad : "L’entrepreneuriat c'est un processus assez long", ministre jeunesse

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Routouang Mohamed Ndonga Christian, s'est exprimé mardi à N'Djamena sur les défis de la jeunesse et l'entrepreneuriat au Tchad, autour du cercle de réflexion de convergence économique.



Il a estimé que "le manque cruel d'accès à l'information est le plus grand défaut de l'écosystème entrepreneurial, sur quoi que ce soit". Selon le ministre, "il faut des indicateurs qui peuvent permettre aux décideurs de prendre des décisions adéquates. Ces indicateurs ne peuvent être produits que par ceux qui sont concernés (opérateurs économiques, jeunes)."



À ses yeux, "les indicateurs sont les meilleurs approches pour ouvrir les politiques qu'il faut, dans les cadres réglementaires nécessaires. Les décideurs n'ont pas d'autres choix en réalité que de réagir avec ça."



Routouang Mohamed Ndonga Christian a également déclaré que "la jeunesse est souvent un peu trop pressée. Je peux confirmer ça. On a la fougue en réalité. On veut que tout se passe sur le champ."



S’adressant aux aînés, le ministre les a exhorté à être compréhensif : « L’entrepreneuriat c'est un processus assez long, l'entrepreneuriat nécessite un parrainage pour pouvoir voir le jour. »



Par ailleurs, le ministre a insisté sur l'unité au sein de la jeunesse pour parler d'une seule voix et faire avancer le travail. "Je connais que l'unité dans la jeunesse c'est un problème fondamental. Il faut accepter de laisser un peu les égos. Allons ensemble et surement on va gagner la bataille", a préconisé le chef de département ministériel.