Tchad : « L'environnement est la vie de l'Homme »

L'histoire tourne elle-même pour la réintroduction des, espèces originaires du Tchad. À un moment donné, les Emiratis n’ont rien, ils ont exporté quelques oryx et addax et aujourd'hui à leur tour, ils rapatrient les descendants à qui, leurs ancêtres sont partis du Tchad dans les années 70.



Historiquement, cette réserve est située dans la partie Centre-Nord du Tchad, elle est créée le 10 mai 1960, avec pour but de protéger des antilopes Sahélo-Sahariens, du guépard et de l'autruche. Cette zone couvre une superficie de 77950 km² et à cheval sur 5 provinces à savoir le Batha, le Borkou, le Barh-Elgazel, le Wadi-Fira et de l'Ennedi Ouest.



Les années 70, ou années de conflits et de sécheresse qu'a connues le pays. La disparition négative des espaces d'antilopes a pour conséquences négatives sur la population de ces espèces. En 2008, quelques partenaires comme le Sahara Conservation Fund (SCF), s'est lancé dans le développement d'une stratégie globale de restauration de l'Oryx algazelle à l'état sauvage.



L'atelier de N'Djamena tenu en 2012, permet un grand nombre de parties prenantes des détails d'un projet spécifique de réintroduction au Tchad. Cet atelier, fut un grand succès par une déclaration du gouvernement tchadien et ses partenaires afin d'amorcer la réhabilitation de la réserve et la réintroduction de l'Oryx algazelle au Tchad.



En 2015, un site a été retenu dans la réserve de faune de Ouadi-Rimé et Ouadi-Achim, à environ 65 km au sud-ouest d'Arada (Wadi-Fira), l'enclos des oryx sont maintenus dans un enclos d'acclimatation puis équipés des celliers satellitaires et relâchés dans la Réserve le moment opportun.



Selon les résultats du dernier recensement aérien et terrestre du mois de septembre 2023, il y a environ 500 et 600 oryx à l'état sauvage dans la réserve dont de 60% mis bas au Tchad. Et aussi 150 addax à l'état sauvage dans la réserve. Le patron de l'environnement tchadien, a expliqué que cet écosystème tchadien, est trop riche en Afrique, toutes les espèces qu'on peut imaginer ailleurs, se trouvent au Tchad.



Cette réintroduction est un événement, très important pour les Tchadiens, pour l’écosystème qui mérite d'être préservé. Après la visite de la réserve, ce mercredi, le ministre a encouragé les employeurs de la réserve et particulièrement, les responsables du Sahara conservation pour la motivation de la protection de l'écosystème tchadien.



Ensuite, le patron de l'environnement a donné des consignes et conseils aux protecteurs et aux populations riveraines. En ce qui concerne le braconnage, le ministre estime qu'il faut associer la population environnante dans la gestion, afin qu'elle profite aussi de ce projet pour que cette dernière devienne de gardienne protectrice de cet environnement, pour bien pérenniser, en évitant des mesures draconiennes.