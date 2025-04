Tchad : L'ex-première dame Hinda Deby commémore le quatrième anniversaire du décès d'Idriss Deby Itno

Message de Commémoration de Hinda Deby





Dans un message poignant publié sur son compte Twitter, Madame Hinda Deby a exprimé sa douleur et son souvenir :



"19 avril 2021. Le Tchad perdait un homme d’État, l’armée son Maréchal, tes enfants un père et moi, un époux. Quatre ans après, la blessure reste ouverte, mais ton combat continue de vivre en nous. À toi et tes frères d’armes tombés ce jour-là : votre souvenir est un serment."





Signification de l'Hommage





Cet hommage souligne l'impact durable de la perte d'Idriss Deby Itno, tant sur sa famille que sur la nation tchadienne. La douleur de sa disparition demeure vive, et son héritage ainsi que son engagement envers le Tchad continuent d'inspirer ses proches et ceux qui ont servi sous son commandement. La commémoration de son décès rappelle son rôle significatif dans l'histoire du Tchad et l'importance de son souvenir pour le pays.