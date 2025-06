Tchad : Dr Abdoulaye Mahamat Hassane prend les commandes de la délégation sanitaire du Salamat

Le 22 juin 2025, Dr Abdoulaye Mahamat Hassane a officiellement pris ses fonctions en tant que délégué provincial de la Santé publique du Salamat. La cérémonie d’installation a été présidée par le délégué général du gouvernement auprès de la province, Dr Satadjim Succès Noël.



L’événement, qui s’est tenu dans la salle de réunion du gouvernorat, a réuni plusieurs responsables administratifs. Dr Abdoulaye Mahamat Hassane succède au regretté Dr Albissaty Saleh Allazam, décédé le 3 mai 2025 à Am-Timan, chef-lieu de la province du Salamat.



Dans son discours d’installation, le délégué général du gouvernement a rappelé à l’autorité entrante que la réussite de sa mission repose sur une franche collaboration avec l’ensemble des autorités administratives et les services concernés, dans le respect de la confiance des plus hautes autorités.



Prenant officiellement fonction, Dr Abdoulaye Mahamat Hassane a exprimé sa reconnaissance aux plus hautes autorités pour la confiance placée en lui, tout en sollicitant le soutien des autorités locales pour atteindre les objectifs de sa mission.