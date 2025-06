Tchad : un atelier sur le projet d'appui à la transformation numérique du Tchad lancé à Abéché

Ce mercredi 25 juin 2025 à Abéché, a été ouvert un atelier d'information, de sensibilisation et de vulgarisation des instruments de sauvegarde environnementale et sociale du projet d'appui à la transformation numérique du Tchad (PATN).



C'est le secrétaire général de la province du Ouaddaï, Abakar Hissein Didigui, qui a lancé les travaux. Cet atelier a pour but de permettre aux autorités administratives, leaders communautaires, représentants de la société civile et services déconcentrés, de mieux comprendre les outils mis en place pour prévenir les risques environnementaux et sociaux, et pour garantir une bonne gestion des éventuelles plaintes des populations.



Le chef de mission de ce projet, Seibou Siri, par ailleurs expert en développement social, a signifié que ce projet mis en œuvre par plusieurs agences d'exécution, telles que l'ARCEP, l'ADETIC, l'ANSICE et l'ENASTIC, permettra d'accéder le développement numérique et de créer des opportunités économiques et sociales, dans le respect de l'environnement et des droits des populations.



Lançant les travaux, le secrétaire général de la province du Ouaddaï, Abakar Hissein Didigui, a indiqué que ce projet s'aligne parfaitement sur la vision des plus hautes autorités du pays. Pour lui, sa réussite dépend largement de la capacité collective à garantir sa mise en œuvre. Il faut noter que cet atelier regroupe une cinquantaine de participants, et le projet est financé par la Banque mondiale.