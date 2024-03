Tchad : L’initiative de PEP International pour promouvoir la présence féminine dans le domaine du BTP

L'objectif de cette activité était de stimuler l'intérêt des femmes et des filles de l'école pour les métiers des Bâtiments et Travaux Publics (BTP).



La conférence-débat a été animée par un panel composé principalement de femmes illustres travaillant dans le domaine des BTP. Elles ont partagé leurs expériences et abordé les défis et les difficultés rencontrés dans ce métier traditionnellement perçu comme masculin.



Les panelistes présentes étaient Mme Hayatte Abderahim Ndiaye (architecte), Mme Loubna Motard (architecte), Remadji Bénédicte (ingénieur en Génie Civil), Mme Malisse Koumaye Djaogol (ingénieur en Génie Civil) et l'architecte Bé-Amadji Moussa Didier.



Dans son discours, le directeur général adjoint de PEP International, Zenias Allahnaissem, a souligné que le choix de l'ENSTP pour accueillir cette activité était significatif car l'école forme la majorité des ingénieurs au Tchad. Il a ajouté que cette conférence-débat visait à célébrer les femmes dans les BTP et à encourager celles qui aspirent à y travailler.



Le directeur des Études de l'ENSTP, Hinamary Savaïssel, a rappelé que l'établissement compte 70 filles et femmes, et que cet événement honorait l'école et visait à encourager les étudiantes à s'impliquer davantage dans ce domaine.



La représentante de l'Ordre National des Architectes du Tchad, Loubna Motar, a souligné les défis rencontrés par le Tchad en matière de développement, d'infrastructure et de construction. Elle a insisté sur l'importance de valoriser le rôle des femmes tchadiennes dans ces domaines et a plaidé pour une plus grande égalité des opportunités.



Les panelistes ont encouragé les étudiantes à faire face aux défis du domaine en faisant preuve de courage, de volonté et de rigueur. Ils ont également appelé les parents à soutenir les choix professionnels de leurs enfants. Enfin, tous les panelistes ont reconnu les contributions des femmes tchadiennes dans la construction artisanale, notamment à Gaoui, chez les Peuls, ainsi que dans le Mayo-Kebbi.