Tchad : L’opposant Succès Masra observe une retraite spirituelle de 40 jours

Dans un message posté ce vendredi 5 juillet, l’ancien Premier ministre du Tchad Succès Masra a souhaité un "Jummah Mubarak" (bonne journée du vendredi) à toute la communauté musulmane, et a remercié ceux qui l'ont accompagné par leurs prières pendant cette retraite de 40 jours.



Le leader du parti politique Les Transformateurs a également fait mention du fait que 40 de ses sympathisants et militants sont toujours détenus en prison depuis le 6 mai, et a affirmé que le combat continue pour leur libération.



Cette retraite spirituelle semble être un moment de recueillement et de ressourcement pour Succès Masra après une période électorale intense. Elle intervient également dans un contexte politique difficile, avec la détention de militants de son mouvement.