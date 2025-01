Tchad : L'orpaillage clandestin endeuille Pala, un jeune perd la vie

Le 4 janvier 2025, un tragique accident a coûté la vie à un jeune homme d’environ 20 ans, victime de l'écroulement d'un trou creusé à la recherche d'or au chantier d'or, situé à environ 10 kilomètres au nord-ouest de la ville de Pala.





Les orpailleurs creusent des trous de 6 à 15 mètres de profondeur, raclant ensuite le fond de manière horizontale. Ce processus crée un déséquilibre, car une fois raclée, la couche de terre devient instable, risquant de s'écrouler. Les travailleurs, souvent au fond du trou, se retrouvent exposés à un danger imminent.



Selon des témoignages, le jeune homme décédé travaillait avec deux compagnons dans une caverne d'or. Alors que tout semblait aller bien, des débris ont commencé à tomber, signalant le danger. Déterminé à renforcer le support, il a utilisé des branches d'arbres, mais cette décision a conduit à sa perte, car il a été englouti sous les décombres.





Les deux amis, réalisant l'accident, ont tenté d'appeler à l'aide pour dégager leur camarade, mais il a fallu trois heures pour le retrouver. En tant qu'unique garçon de sa famille, sa mort a plongé ses parents dans la dépression, ajoutant une dimension tragique à ce drame.





Ces types d'accidents font partie des risques permanents auxquels sont confrontés les orpailleurs dans ce secteur. Malgré la dangerosité de cette activité, elle demeure une source de revenus pour de nombreuses personnes.





Le prix de l'or, se chiffrant à 40 000 FCFA le gramme, offre une opportunité lucrative pour les exploitants. En période de soudure, beaucoup trouvent un moyen de subsistance grâce à cette activité génératrice de revenus.





Cependant, l'exploitation artisanale de l'or entraîne également des effets négatifs sur la jeunesse. De nombreux jeunes abandonnent l'école pour se consacrer à la recherche d'or, ce qui augmente le taux de déscolarisation. De plus, l'accès rapide à l'argent favorise l'alcoolisme, et les jeunes prennent souvent leur indépendance trop tôt, perturbant ainsi leur éducation et leur intégration familiale.





L'exploitation artisanale de l'or à Pala présente un paradoxe : bien qu'elle offre des opportunités économiques, elle expose les orpailleurs à des dangers mortels et engendre des problèmes sociaux significatifs. Une prise de conscience et des mesures de sécurité appropriées sont nécessaires pour protéger ces travailleurs tout en soutenant leur quête de revenus.