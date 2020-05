Tchad : La CTDDH dit halte à l'incarcération d'innocents par l'Agence Nationale de Sécurité (ANS)

Arrestation et détention arbitraire, acte d'illégalité et mauvais traitements sont entre autres les mots et maux qui cadrillent ce point de presse organisé ce samedi 2 mai 2020 à la Maison des médias par la Convention Tchadienne de Défense des Droits de l'Homme. ''Le but de ce point de presse est de rappeler aux autorités de notre pays que les prisons de l'ANS contiennent environ 200 détenus au secret dans différents cachots disséminés un peu partout dans les quartiers administratifs de la ville de N'Djaména. Mais au lieu de les transférer dans des prisons légalement instituées, les autorités envoient ces détenus dans des lieux occultes de l'ANS afin de les soustraire à tout contact avec leurs proches'', dénonce le Mahamat Nour Ibedou, secrétaire général de la CTDDH.



La CTDDH a pu établir avec certitude que trois détenus de l'ANS en l'occurrence MOUSSA HAMIT TEOURA, BARADINE BERDEI TARGUILO et KABIR ISSA sont totalement innocents. ''Ces trois personnes dont la CTDDH a pu établir formellement l'innocence, sont victimes d'un système répressif et mafieux, qui n'hésite pas à violer sans vergogne les droits fondamentaux des citoyens. L'arrestation et la détention arbitraire de ces trois personnes innocentes sont d'autant plus choquantes qu'ils sont interdits de visite de leurs parents ; leurs geôliers et les personnes à qui, ils obéissent méritent cent fois leur sort", martèle avec fermeté Mahamat Nour Ibedou.



La CTDDH réitère son appel à l'endroit des autorités afin que ces compatriotes détenus illégalement dans les geôles de l'ANS puissent être envoyés dans des prisons régulièrement connues pour ceux d'entre eux qui ont été jugés et condamnés, et de présenter devant les juridictions compétentes ceux qui ont été arbitrairement arrêtés et détenus sans jugement.