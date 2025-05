Tchad : La Croix-Rouge se mobilise pour le don de sang

Cette initiative humanitaire a été organisée en prélude à la Journée Internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui sera célébrée le 8 mai prochain.





Le directeur adjoint du Centre National de Transfusion Sanguine, Abakar Lol Malloum, a chaleureusement salué cet acte de solidarité exemplaire, qui a permis de collecter un total de 184 précieuses poches de sang, contribuant ainsi à sauver de nombreuses vies. Il a également lancé un appel aux autres organisations et associations afin qu'elles emboîtent le pas et suivent cet exemple de générosité et d'engagement civique.