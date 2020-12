Tchad : La FGC offre des dons aux personnes vulnérables d'Adde au Sila

Les personnes vulnérables et femmes rurales sont la cible bénéficiaire de ces financements qui devraient améliorer leurs conditions de vie. Il s’agit de leur offrir les moyens pour un meilleur rendement dans leur plan de travail. La cérémonie s’est déroulée à la préfecture de Adde, en présence des autorités administratives, des leaders religieux et représentants des jeunes, ainsi que des forces de défense et de la sécurité de la localité.



Dans son intervention, le point focal de la Fondation Grand Cœur Abboud Abboud a remercié les autorités administratives pour leur engagement et l'assistance en faveur de personnes démunies de la province du Sila. Car ce geste louable mérite bien des encouragements. Pour sa part, le préfet du département de Addee, Mahamat kory Goudja lance un vibrant appel à toutes les personnes concernées et vulnérables de venir prendre leur ration et leurs moyens en vue d’investir dans les travaux.