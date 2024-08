Tchad : La Fondation Dieu Bénit lance une campagne de collecte de dons pour l'année scolaire 2024-2025

À travers une conférence de presse organisée ce 15 août 2024, la Fondation Dieu Bénit (FDB) a lancé une campagne de collecte de fonds et de dons en vue de préparer la rentrée scolaire pour environ 400 enfants. Cette initiative, placée sous le thème "Un cahier, un bic", vise à soutenir les enfants défavorisés et à contribuer à leur réussite scolaire.



Le président du comité d'organisation de la FDB, Remadji Nion Francis, a souligné que le Tchad, un des pays les plus vastes d'Afrique, est marqué par une forte croissance démographique et fait face à un important phénomène de vulnérabilité des enfants. Il a rappelé que de nombreuses alertes ont été remontées concernant les enfants vulnérables, ce qui a conduit à la création de la Fondation Dieu Bénit. Ces enfants, qui ont souvent subi des carences éducatives, affectives, des négligences ou des maltraitances, ont un besoin urgent de protection.



Remadji Nion Francis a réitéré que le combat actuel de la FDB est axé sur l'éducation et l'accompagnement de la petite enfance. Pour la rentrée scolaire 2024-2025, la FDB lance une mobilisation de grande envergure afin de redonner espoir et soutien à ces enfants, car il s'agit ni plus ni moins de préparer l'avenir des jeunes générations du Tchad.