Tchad : La Hongrie soutient la correction de la vue et la formation en ophtalmologie

Dans une première étape, Hungarian Baptist Aid a organisé des examens de la vue pour un groupe socialement défavorisé du 3 au 6 juin 2024 au Centre culturel Baba Moustapha. Ces dépistages ont été spécifiquement dédiés aux personnes handicapées physiques, en partenariat avec l'Association de coordination des acteurs pour le développement des personnes handicapées au Tchad, dirigée par M. Serge Mahamat.







L'objectif principal est d'identifier et de traiter rapidement les problèmes de vision, en accordant une attention particulière aux maladies oculaires pouvant entraîner de graves conséquences si elles ne sont pas traitées.







Des dépistages ciblés et des défis identifiés



Les examens ont été supervisés par l'optométriste et maître opticien Benedek Raák, qui a rapporté que près de 200 personnes ont été examinées en quatre jours. Il a souligné que la cataracte est une maladie répandue chez les plus de 50 ans en Afrique, en particulier dans les régions équatoriales fortement ensoleillées. Le manque d'accès aux examens de la vue, aux lunettes, et la pénurie de spécialistes et d'équipements modernes, sont des problèmes majeurs.





Sándor Horváth, chef de projet à l'Aide baptiste hongroise, a précisé que les principaux bénéficiaires du projet de correction visuelle pour 2025 sont les groupes socialement défavorisés, incluant les réfugiés, les personnes âgées, les personnes handicapées physiques et les enfants d'âge scolaire. Ces dépistages précoces permettent d'identifier les problèmes de vision et d'assurer un traitement adapté pour améliorer considérablement la qualité de vie des patients.







Géographiquement, le projet cible principalement les personnes vivant dans les camps de réfugiés ruraux ou les camps de personnes déplacées dans la région du Lac, tandis que pour les personnes handicapées physiques, l'accent est mis sur celles résidant à N'Djamena. Une nouveauté pour 2025 est l'inclusion de dépistages oculaires pour les jeunes écoliers afin d'évaluer la prévalence des problèmes de vision et de planifier de futures initiatives.







Renforcement des capacités et partenariats stratégiques







Un autre objectif clé du projet est le renforcement des capacités et le transfert de connaissances. Horváth a mentionné que le projet s'inscrit dans la continuité d'activités similaires menées en 2024 et prévoit l'implication d'opticiens locaux déjà formés. Des collaborations sont également établies avec l'OPC (le bureau hongrois de l'organisation internationale pour la prévention de la cécité), le PNLC (le Programme national de prévention de la cécité) et la TIKA (l'Agence turque de coopération et de coordination).







Ces projets humanitaires sont mis en œuvre dans le cadre de la coopération bilatérale entre la Hongrie et le Tchad, visant à favoriser le développement et à améliorer la qualité de vie des populations dans le besoin.







Les projets humanitaires et de développement de l'Aide baptiste hongroise au Tchad se poursuivent.