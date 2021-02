Tchad : La Journée nationale des personnes handicapées édition 2021 a été lancée à Ati

C’est par décret du 06 juin 1994, que la Journée nationale des personnes handicapées est célébrée le 07 février de chaque année, sur l'ensemble du territoire. Placé sous le thème : « l'impact des mesures de sécurité sanitaire prises pour la lutte contre le Covid-19 sur la vie des personnes handicapées », l’édition 2021 regroupe tous les handicapés des 23 provinces du Tchad. Elle n'est pas seulement festive, mais aussi et surtout, elle constitue un moment de communion et de brassage des différentes délégations venues du Tchad profond, à l'effet de consolider l'amour et l'unité entre les frères et sœurs handicapés. Au nom de toute la population de la ville d'Ati, le maire Abakar Moussa Kaïdallah a souhaité la bienvenue à toutes les délégations venues des autres provinces.



La directrice générale de la planification et de la communication, représentante du ministre de la Femme et de la solidarité de la Petite enfance, Mme Moudjalbaye Appoline, a souligné que son ministère attache une attention particulière à cette Journée nationale des personnes handicapées. Elle a profité de cette occasion pour parler de la pandémie du Covid-19 qui fait des ravages au Tchad. Pour cela, elle appelle la population à respecter les mesures barrières édictés par le gouvernement.



Selon elle, le Tchad est partie prenante à la Convention internationale des personnes handicapés. Et ainsi, le pays doit matérialiser ses engagements pour une mise en œuvre en rapport avec les Nations-Unies. Le secrétaire général de la province du Batha, Saleh Hagguar Tidjani, a indiqué que les personnes handicapées sont des citoyens comme les autres. Ils doivent participer pleinement à la construction d'une société nouvelle.



Le secrétaire général de la province du Batha, représentant le gouverneur, a rappelé que le Maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, fait des gros efforts pour améliorer les conditions de vie des personnes handicapées. Toutefois, il demande à toute la population d'observer les mesures barrières prises par le gouvernement. Il faut rappeler que cette Journée connaitra trois jours d’activités : une foire-exposition, des activités sportives, un exposé-débat, des théâtres et poèmes. Toutes ces activités seront réalisées par les personnes handicapés.