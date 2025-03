Tchad : La LTDF dresse un bilan alarmant des violences en 2025

20 cas de féminicides : des vies de femmes brutalement arrachées, souvent dans un contexte d'impunité.

15 cas de viol : des actes de violence sexuelle avec des séquelles physiques et psychologiques profondes.

18 cas de violences conjugales : des femmes battues, humiliées et privées de leur dignité au sein de leur propre foyer.

12 cas de harcèlement sexuel : des situations entravant l'épanouissement professionnel et personnel des femmes.

2 cas de déni de ressources : des femmes privées d'accès à des ressources essentielles pour leur survie et celle de leurs enfants.

10 cas de violences psychologiques : des souffrances invisibles mais dévastatrices.

6 cas de mariages forcés, dont 3 cas de mariages précoces : des jeunes filles arrachées à leur enfance et privées de leur avenir.

Menodji Trésor, responsable chargée des affaires juridiques de la LTDF, a rappelé que durant ce premier trimestre, l'organisation a enregistré plusieurs cas de violences qui témoignent de la persistance des inégalités et des abus systémiques à l'encontre des femmes. Ces incidents, bien que ne représentant qu'une partie de la réalité, exigent une mobilisation collective et des actions concrètes de la part des autorités, de la société civile et de la communauté internationale.Rapport partiel des cas de violences basées sur le genre (VBG) enregistrés par la LTDF : Durant les trois premiers mois de l'année 2025, la LTDF a documenté 83 cas de violences intrafamiliales (VIF) et d'autres formes de violences basées sur le genre, répartis comme suit :Bien que ces chiffres soient alarmants, ils ne représentent qu'une fraction de la réalité car de nombreux cas ne sont pas signalés en raison de la peur, de la stigmatisation, ou du manque de structures d'accueil et de soutien adaptées. Grâce à l'appui juridique de l'Association pour la Promotion des Droits (APT), des progrès ont été enregistrés dans certains dossiers : 4 cas de viol sont actuellement en cours de traitement judiciaire, avec des réparations partielles obtenues pour les survivantes, et 2 cas de violences conjugales ont été réglés à l'amiable, avec des engagements précis des auteurs pour mettre fin à ces violences.Ces avancées, bien que positives, restent insuffisantes face à l'ampleur du phénomène. La LTDF appelle à un renforcement des mécanismes de protection des femmes, à une application stricte des lois existantes et à une sensibilisation accrue pour briser le silence et l'impunité.Il est à noter que la Ligue Tchadienne des Droits des Femmes ne célèbre pas cette Journée Internationale de la Femme édition 2025.