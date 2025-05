Tchad : La Mairie de Moussoro ouvre sa première session ordinaire 2025

En ouverture, le Maire de la commune, Issa Abdramane Tchoungouli, a exprimé sa gratitude envers l'assistance. Il a souligné que le Tchad s'inscrit dans une nouvelle page de son histoire avec l'avènement de la Cinquième République et que les plus hautes autorités, notamment le Chef de l'État, le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, sont fermement engagées à asseoir une décentralisation effective dans le pays, conformément à la Loi fondamentale. « Notre équipe du conseil communal s'aligne dans cette dynamique du développement local », a-t-il déclaré, avant de conclure en sollicitant le soutien de tous pour transformer le visage actuel de Moussoro et lui redonner son image de ville vitrine.





Le Préfet du Barh El Gazel Sud, Ibrahim Djerou Betchi, a rappelé que cette session est un lieu de débat pour les conseillers communaux afin de définir l'avenir de la commune et son mode de fonctionnement dans un cadre légal. Il a insisté sur l'importance du budget communal comme pièce maîtresse du fonctionnement de la commune, exhortant le conseil à œuvrer ensemble dans la sérénité, la discipline et la cohésion.





Le préfet a ajouté que le budget doit être un budget-programme basé sur les chapitres du « développement local » du programme politique du Maréchal du Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno, où le développement local occupe une place de choix. Ibrahim Djerou Betchi a également recommandé aux conseillers d'accorder une attention particulière à la situation du personnel communal, qui manque de tout, sans oublier les défis liés aux futures inondations. Il a conclu en affirmant qu'il serait très vigilant pour que les choses changent et que la ville retrouve sa lettre de noblesse.





La cérémonie s'est achevée par une photo de famille, immortalisant ce moment décisif pour l'avenir de la commune de Moussoro.