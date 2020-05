Tchad : La Police nationale lance le numéro vert 2121 pour les citoyens

Le porte-parole de la Police nationale, commissaire Paul manga, a annoncé samedi à N'Djamena, le lancement d'un numéro vert de la police, à disposition des citoyens.



Le numéro vert est désormais le "2121" et non le "2020". Il est gratuit et disponible à tout moment grâce à une équipe dédiée.



Le commissaire Paul Manga a précisé que le numéro vert permettra d'aider la population à avoir une ligne directe avec la police, sachant que ces derniers temps, des individus se déguisent en policiers, gendarmes ou militaires pour arnaquer.



Par le biais de ce numéro, la population peut saisir les forces de police pour permettre une intervention rapide.