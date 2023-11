Tchad : La Représente Spéciale du Secrétaire général des Nations Unies et Cheffe de la Minusca reçue par le chef de la diplomatie tchadienne

Ce jeudi 16 novembre 2023, le ministre des Affaires Étrangères, des Tchadiens de l'étranger et de la Coopération internationale a accordé une audience à Mme Valintine Rugwabiza, Représente Spéciale du Secrétaire général des Nations Unies et Cheffe de la Mission de l’ONU en RCA (Minusca), en marge du forum de Tanger, a rapporté, jeudi, le ministère des Affaires étrangères du Tchad, (MAETECI).



« Les deux personnalités ont discuté de la situation sécuritaire en République Centrafricaine et de la coopération entre le Tchad et le système des Nations unies », a souligné le MAETECI.