Tchad : La cellule syndicale des agents du MATD entre en grève

Le syndicat des agents du Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation (MATD) a tenu un point de presse ce jeudi 15 août 2024 à la radio Arc-en-Ciel, pour évoquer la revalorisation et l'harmonisation salariale des agents.



Le processus de revalorisation salariale et de statut particulier des agents du ministère, initié par le Département en charge de l'Administration du Territoire, reste insatisfaisant pour les agents au niveau central. Cette situation démotive profondément les agents qui y sont restés, tandis que la plupart des cadres du ministère ont migré vers d'autres départements considérés comme des "Eldorados" en raison de meilleurs traitements salariaux et de l'utilisation adéquate des ressources humaines.



« Pourtant, la seule chose que nous avons souhaitée, c'est de voir nos salaires légèrement augmentés pour nous permettre de nous occuper de nos familles. Nous sommes aussi des Tchadiens comme les autres, mais nous ne comprenons pas comment, dans un même ministère, on augmente les salaires pour les policiers et les préfets en abandonnant les autres agents », s'indigne le Secrétaire Général du syndicat, M. Douk-ang Mamouné Gaston.



Le syndicat des agents du MATD, constatant la gravité de la situation et face au désespoir des agents, propose au Gouvernement les solutions suivantes pour résoudre la crise et redorer le blason de l'Administration du Territoire :

- Finaliser les décrets portant sur la revalorisation et l'harmonisation salariale des agents du ministère, des Secrétaires Généraux de Provinces, des Directeurs de Cabinet des Gouverneurs et des Conseillers ;

- Procéder dans les meilleurs délais à des nominations basées sur les critères définis par les textes de la République ;

- Utiliser les cadres du ministère en les nommant aux postes vacants tant au niveau central qu'au niveau territorial ;

- Démilitariser et dépolitiser l’administration territoriale en la rendant professionnelle pour assurer une bonne gouvernance territoriale, gage de paix, de sécurité et de développement du pays.



À la fin du point de presse, tous les agents présents dans la salle ont symboliquement déposé les clés de leurs véhicules et motos pour marquer l'arrêt immédiat du travail.