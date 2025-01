Tchad : La pénurie de carburant inquiète la population d'Abéché

La rareté des livraisons en provenance de la raffinerie, ce qui affecte directement l'approvisionnement des stations locales.

Le blocage des cargaisons de carburant à la frontière libyenne, empêchant ainsi leur importation vers Abéché.

Cette visite a concerné trois stations-service, notamment SIDIGUI, GOUROUF et la station située au parc d'Adré dans le 5ᵉ arrondissement.Au cours de cette descente, Ousman Abdelrahim Adam s’est entretenu avec les responsables des stations et les vendeurs de carburant. Selon eux, cette pénurie est due à deux principales causes :D’après les mêmes sources, seules deux stations-service reçoivent encore des livraisons de carburant deux à trois fois par semaine, tandis que la majorité des stations s’approvisionnent principalement depuis la Libye, un approvisionnement devenu insuffisant pour couvrir les besoins de toute la ville.Face à cette crise, l'Association Avenir des Jeunes du Ouaddaï exhorte le gouvernement à agir rapidement pour trouver une solution durable à cette situation qui impacte fortement la vie quotidienne des habitants.Il convient de noter que le prix officiel du litre dans les stations-service visitées est de 770 FCFA, tandis que dans les points de vente informels, il atteint 1 500 FCFA, soit près du double du prix normal.