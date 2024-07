Tchad : La secrétaire d’Etat à la santé publique poursuit sa mission de supervision des activités sanitaires au Logone oriental

Au cours de sa visite, Mme Bourkou Louise Ngaradoumri a parcouru les différents services de l’hôpital et a pris le temps de s’entretenir avec les responsables locaux pour comprendre les défis auxquels ils sont confrontés au quotidien. Les responsables ont saisi cette occasion pour mettre en lumière les difficultés rencontrées dans l’exercice de leurs fonctions, soulignant notamment les besoins en équipements médicaux, en ressources humaines et en infrastructures.



Dans une démarche rassurante, la Secrétaire d’État a assuré aux responsables de l’hôpital de Doba que son ministère étudierait attentivement les possibilités d’intervention prioritaires pour améliorer les conditions de travail et garantir la prestation de soins de qualité à la population locale. Cette visite revêt une importance particulière dans le cadre des efforts continus du gouvernement tchadien pour renforcer le système de santé publique à travers le pays.



En mettant en lumière les défis spécifiques rencontrés à Doba, la Secrétaire d’État a manifesté l’engagement de son ministère à soutenir les établissements de santé périphériques afin qu’ils puissent répondre efficacement aux besoins de santé de la communauté. La promesse d’une évaluation attentive des besoins exprimés et d’une réponse adéquate démontre la volonté du gouvernement de garantir l’accès équitable à des soins de santé de qualité pour tous les habitants de la province du Logone Oriental, consolidant ainsi les fondations d’un système de santé robuste et efficace pour l’avenir.