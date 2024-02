Tchad : La sécurité des tribunaux en cause après une agression contre le Président de la Cour Suprême

Face à cet événement tragique, le Chef de l'État, le Général Mahamat Idriss Debty Itno, s'est exprimé avec fermeté et détermination. « J'ai été informé ce matin de l’agression perpétrée contre la personne du Président de la Cour Suprême et d'actes de vandalisme et violence commis par des individus dans les locaux mêmes de cette institution sacrée », a-t-il déclaré.



Ces actes répréhensibles ont immédiatement suscité une vive réaction chez le Président de la République qui n'a pas hésité à condamner fermement ces actions insensées. En tant que garant des institutions républicaines, il considère cette agression comme une menace sérieuse pour la démocratie et l’État de droit.



Le Chef d'État appelle ainsi au gouvernement à prendre pleinement ses responsabilités afin que justice soit rendue rapidement. Il exhorte les autorités compétentes à mener une enquête approfondie pour identifier les coupables afin qu'ils soient traduits en justice sans aucune complaisance ni impunité.



Cet événement tragique doit être un rappel pour tous sur l'importance cruciale du respect des institutions démocratiques qui sont le pilier fondamental d'une société équilibrée et prospère. La violence ne peut jamais être acceptée comme moyen d'expression ou solution aux problèmes sociaux ou politiques.



Cet acte odieux commis contre le Président de la Cour Suprême ainsi que les violences infligées aux locaux même de cette institution représentent un affront inacceptable envers la République. Tout en condamnant fermement ces actions ignobles, il est primordial que les autorités prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir que ce type d'événements ne se reproduise plus jamais au pays.