Tchad : La société civile salue l'organisation réussie des élections

Trois organisations de la société civile, à savoir l’Association Tchadienne pour la Paix et la Lutte contre le Terrorisme, l’ONG ALNIDA pour le Développement et l’Affaire Humanitaire, et l’Association ALWIFACK des Jeunes pour le Développement et la Paix, ont tenu un point de presse hier dans le 5ᵉ arrondissement de N’Djamena. Ce point de presse portait sur les élections législatives, communales et provinciales qui se sont déroulées les 28 et 29 décembre 2024 sur l’ensemble du territoire tchadien.



Un scrutin bien organisé



Lors de son intervention, Mahamat Alannaf Arabi, chargé de mission et porte-parole des organisations, a présenté un rapport sur l’observation des élections. Il a souligné que les scrutins se sont déroulés dans une atmosphère calme et ordonnée, marquée par une participation remarquable des citoyens.



« Les bureaux de vote ont ouvert à temps, et les équipements ainsi que les matériels nécessaires étaient disponibles dans la plupart des centres. La présence d’observateurs indépendants dans tous les bureaux de vote a également contribué à garantir l’équité et la transparence du processus électoral », a-t-il déclaré.





Un appel à la paix et à la démocratie



Mahamat Alannaf Arabi a remercié les citoyens pour leur participation active et a appelé à préserver la paix sociale. Il a également exhorté les Tchadiens à continuer de travailler ensemble pour promouvoir la démocratie et bâtir un avenir meilleur pour le pays.