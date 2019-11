Tchad : "La terre n'est pas ingrate comme nous les Hommes"

Est-ce seulement le coton ?



Ce champ présidentiel est entouré des anacardiers. Ces anacardiers, nous les avons planté en récompense à ceux qui nous ont prêté leurs champs pour installer les champs présidentiels. Certaines mauvaises langues disent que nous avons installé ces champs et que maintenant nous plantons les anacardiers pour arracher ces terres aux producteurs. Moi je viendrais de si loin arracher les terres pour faire quoi ? On a planté ces anacardiers parce que dans trois, quatre ans, ils produiront. Ce sera une source de revenus en plus pour ceux qui nous ont prêté leur terrain pour installer les champs présidentiels.



Comme je le disais, il y a cinq jeunes qui sont sélectionnés dans le département Guéni, qui seront formés et réinstallés à Guéni autour des champs présidentiels avec des moyens de travail et dans des conditions sociales et économiques améliorées. C'est pour répondre au désidérata des jeunes qui disent que le président n'a pas assez fait pour donner du travail.



Le président à travers ça veut faire de l'auto-emploi et de l'emploi pour les jeunes. Cette année, c'est 160 jeunes qui seront peut être avec trois à cinq hectares chacun. Mais l'année prochaine, la campagne prochaine, nous recruterons encore d'autres et ainsi de suite. Au bout de trois à quatre ans, du moins la vie du projet qui est de cinq ans, vous verrez que ce sera toute une génération de jeunes exploitants agro-pastoraux que le président aura suscité ainsi, avec des moyens de travail améliorés et dans des conditions qui seront certainement enviables.