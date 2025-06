TCHAD

Tchad : Lancement d'un atelier pour le suivi-évaluation du plan d'investissement 2025 au Barh El Gazel

Alwihda Info | Par Adoum Mbaidoua NGaba - 2 Juin 2025

Un atelier crucial pour l'élaboration du plan de suivi-évaluation du Plan de Travail Annuel 2025, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan de Développement Provincial 2022-2026 du Barh El Gazel, a été lancé ce 2 juin 2025 à Moussoro. L'initiative est portée conjointement par le Ministère des Finances, du Budget, de l'Économie, du Plan et de la Coopération Internationale, et le Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, en partenariat avec l'UNICEF.