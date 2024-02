Tchad : Lancement dans la Province de Barh El-Gazel du SIGFiP

La cérémonie de lancement s'est déroulée le mercredi 7 février 2024 et a été marquée par la présence de la Représentante Résidente du Fonds Monétaire International (FMI), Mme Arina Avisth. Le Secrétaire Général de la province ainsi qu'une délégation importante venue de N'Djamena étaient également présents.



Le SIGFiP avait déjà été officiellement lancé au Tchad le 3 octobre 2023 par les Ministères des Finances et de la Fonction Publique. Ce système numérique vise à simplifier la gestion des agents de l'État en fournissant une solution innovante pour suivre leur évolution professionnelle à partir d'un terminal.



Grâce au SIGFiP, il sera possible d'accéder rapidement et facilement aux dossiers individuels des fonctionnaires, facilitant ainsi leur suivi administratif tout au long de leur carrière. De plus, cette solution numérique permettra également une gestion plus efficiente des effectifs, des salaires et des carrières au sein de l'administration publique.



Ce lancement dans la province de Barh El-Gazel marque donc un pas important vers une administration plus moderne et plus efficace.