Tchad : Lancement de l’AHEC, une nouvelle voix citoyenne pour l’environnement et le climat

L’Association des Hommes Engagés pour l’Environnement et le Climat (AHEC) a officiellement lancé ses activités ce 30 mai 2025 au CEFOD, lors d’une cérémonie présidée par M. Hakim Djibril, représentant du ministre de l’Environnement, de la Pêche et du Développement durable.

La promotion de la protection de l’environnement sous toutes ses formes ;

L’appui aux structures étatiques dans leurs missions environnementales ;

L’amélioration des conditions de vie des populations rurales et urbaines ;

La promotion de l’approche genre dans les domaines de l’environnement et du climat. Dans son discours inaugural, le président de l’AHEC, Issa Almiress Greinky, a dressé un tableau sombre mais lucide des défis environnementaux que connaît le Tchad : avancée du désert, dégradation des terres, perte de biodiversité, sécheresse persistante et impacts du changement climatique. Des menaces majeures pour la subsistance des populations.



« Notre objectif est simple mais ambitieux : faire du citoyen un acteur actif de la protection de l’environnement et de la lutte contre les effets du changement climatique », a-t-il affirmé.



Parmi les actions phares annoncées figurent : La protection de la nature dans les quartiers et établissements scolaires ;

Des campagnes de reboisement et de gestion durable des ressources naturelles ;

Des campagnes de sensibilisation sur les risques environnementaux ;

Le plaidoyer auprès des décideurs nationaux et internationaux. Un appel à l’unité nationale



Le président de l’AHEC a rappelé que la protection de l’environnement est un devoir collectif, citant l’article 51 de la Constitution tchadienne : « Toute personne a droit à un environnement sain ». Il a appelé à une mobilisation de toutes les composantes de la société — citoyens, institutions, partenaires — pour bâtir un Tchad plus résilient face au changement climatique.



Un hommage particulier a été rendu aux membres fondateurs de l’association, ainsi qu’au comité d’organisation.



Prenant la parole au nom du ministère, M. Hakim Djibril a souligné que la protection de l’environnement figure parmi les plus grands défis du Tchad, en raison de ses effets néfastes sur l’agriculture et l’élevage, piliers de l’économie rurale.



Il a plaidé pour une approche multisectorielle, intégrant les aspects territoriaux, politiques, financiers et thématiques, afin de renforcer la gouvernance environnementale à tous les niveaux.



« Sans amour du pays, il n’y a pas de justice pour la nature », a-t-il déclaré, saluant le rôle de l’AHEC et remerciant les partenaires techniques et financiers pour leur appui multiforme au gouvernement.



