Tchad - Lancement de la campagne agricole 2025-2026 à Biltine : Le Gouvernement mise sur la modernisation pour la prospérité

L'agriculture, qui représente 23 % du Produit Intérieur Brut (PIB) du Tchad, constitue le neuvième chantier prioritaire du programme politique du Président de la République, MAHAMAT IDRISS DEBY ITNO. Reconnaissant le rôle stratégique de ce secteur, le Gouvernement s'engage fermement à le moderniser afin d'accroître la production locale, de stimuler l'innovation et d'apporter un soutien essentiel aux agriculteurs, véritables artisans de la prospérité nationale.





Dans son discours lors de la cérémonie, le Premier ministre a souligné l'importance cruciale de cette nouvelle campagne agricole pour relever les défis alimentaires et économiques auxquels le pays est confronté. Il a lancé un appel vibrant à tous les acteurs et partenaires du secteur pour qu'ils unissent leurs efforts et travaillent en synergie afin de bâtir une agriculture résiliente, porteuse de progrès et d’espoir pour l'ensemble de la population tchadienne.





Cette cérémonie, marquée par une forte mobilisation des acteurs du monde agricole, témoigne de la détermination du Gouvernement à faire de l’agriculture un levier de développement inclusif, en parfaite adéquation avec les aspirations des plus hautes autorités du pays.





Avec le lancement de cette nouvelle campagne, le Tchad réaffirme son ambition de transformer son potentiel agricole considérable en une réalité tangible, dont les bénéfices se feront sentir dans la vie de chaque citoyen.