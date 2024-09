Tchad : Lancement des Activités Scolaires 2024-2025 au Complexe Les Créatifs de Sarh

L'une des principales discussions a porté sur les objectifs pour l'année scolaire, avec un accent particulier sur l’innovation pédagogique et la discipline.



Rondoumba Dankoula Williams, fondateur du complexe, a souligné l'importance de la collaboration entre l'école et les parents pour garantir l'épanouissement des élèves. Il a affirmé que l'éducation est un effort collectif et que l'implication active des parents et des enseignants est essentielle.



La réunion a également comporté une session de questions-réponses, permettant aux parents d'exprimer leurs préoccupations et de discuter des défis liés à l'éducation de leurs enfants. Beaucoup ont insisté sur l'importance d'un dialogue continu entre l'école et les familles, appréciant la transparence des échanges.



Un parent a partagé : « Je suis rassuré de voir à quel point l'école est engagée dans l'éducation de nos enfants. Je pense que cette année sera encore meilleure, grâce à cette collaboration, surtout avec l’apprentissage des petits métiers. »



Tarabaye Loliane, directrice du complexe, a annoncé que les activités scolaires débuteront officiellement le 1er octobre 2024, avec une cérémonie d’accueil des nouveaux élèves. Cette année sera placée sous le signe de l'excellence et de la créativité.



La réunion s'est conclue sur une note optimiste, avec des engagements réciproques pour faire de cette année scolaire une réussite. Le Complexe Les Créatifs de Sarh réaffirme sa mission : offrir une éducation de qualité, centrée sur l’élève et adaptée aux besoins d’un monde en constante évolution.



Les parents ont également été informés des nouvelles mesures de sécurité mises en place pour garantir un environnement sain et sécurisé pour leurs enfants.



Cet événement marque un nouvel engagement du Complexe Les Créatifs vers une éducation innovante, collaborative et sécurisée, promettant une année scolaire enrichissante pour les élèves et leurs familles.