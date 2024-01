Tchad : Lancement des travaux du comité directeur du 1er trimestre de l’année 2024 de la délégation provinciale de la santé publique et de la prévention du Lac

Cette session consiste à évaluer les résultats obtenus des principales activités réalisées au cours du deuxième semestre 2023 et de retenir les grandes lignes d’orientations pour l’amélioration des activités de l’année en cours. Les professionnels de la santé auront l’occasion de parcourir les données des districts, des hôpitaux, de partager les expériences et d'identifier les goulots d’étranglement afin de proposer des pistes de solutions efficientes, efficaces et pérennes.



Ouvrant les assises, le Gouverneur Djibrine Ratou a souligné que les plus hautes autorités du pays accordent une grande importance à la santé de la population. L'engagement du Président De Transition Général Mahamat Idriss Deby Itno place la santé au centre de son programme. Il a exhorté les participants d'être assidus dans le travail.



Cet événement revêt une importance capitale pour l'amélioration continue des services publics en matière sanitaire dans notre province. En effet, un dialogue ouvert entre toutes ces parties prenantes ne peut que favoriser une meilleure coordination et un renforcement significatif pour faire face aux défis sanitaires actuels.



Il est clair que cette initiative témoigne non seulement d'un engagement fort en faveur du bien-être collectif mais également marque une étape cruciale dans le développement durable et équitable pour tous nos concitoyens.