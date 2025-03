Tchad : Lancement du concours artistique "L'Art de la Paix, la Paix par l'Art"

L'art est un langage universel, un puissant levier pour promouvoir la tolérance, le respect et la diversité culturelle. À travers la peinture, la musique, la danse et le théâtre, les participants auront l'opportunité d'explorer ces valeurs et de porter un message fort pour la paix.





Qui peut participer ?





Jeunes de moins de 30 ans, résidant dans les provinces de N'Djamena, Lac, Kanem, Borkou, Ouaddaï et Moyen-Chari.

Passionnés par le théâtre, la musique, la danse ou l'art plastique.



Ce concours, organisé par ACRA en partenariat avec l'Institut français du Tchad, s'inscrit dans le cadre du projet "Jeunesse en action pour l'avenir du Tchad", financé par l'Union européenne à travers son service d'instruments de politique extérieure (FPI).