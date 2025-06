Tchad : Lancement du concours d'entrée en seconde AB et TI à Moussoro

Au total, 76 candidats — 74 pour la seconde AB et 2 pour la seconde TI — composent cette année dans la province du Bahr El Gazel.





Les opérations de vérification des noms et des cartes scolaires ont débuté tôt le matin afin de confirmer l'identité des candidats avant de les faire entrer en salle pour la première épreuve. L’inspecteur Départemental de l’Éducation Nationale et de la Promotion Civique du Barh El Gazel Sud, Ahmat Ali Daladou, a prodigué des conseils aux candidats et a assuré que toutes les dispositions étaient prises pour le bon déroulement de l’examen.





Le Préfet Ibrahim Djerou Betchi a salué les mesures mises en place et a souligné que ce concours permettra aux admis d'accéder au marché de l'emploi et de s'insérer dans la vie socioprofessionnelle. Il a conclu en souhaitant bonne chance à tous les candidats, les invitant à rester calmes et concentrés.





Les quatre épreuves au programme sont l'étude de texte, les mathématiques, la physique-chimie et les langues vivantes.