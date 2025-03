Tchad : Lancement du projet PADEFF à l'ENA, un pas vers la modernisation de la fonction publique

Ce lundi 17 mars 2025, l'École Nationale d'Administration (ENA) a inauguré le premier atelier du Projet d'Appui au Développement de l'e-Formation des Fonctionnaires (PADEFF). Cet événement a attiré des participants venus de divers pays, tels que le Burundi, la Côte d'Ivoire, la France, le Maroc, et le Tchad. Le Directeur Général de l'ENA, Mahamat Borgou Hassan, a ouvert la cérémonie en exprimant sa satisfaction d'accueillir les participants dans ce "temple du savoir". Il a souligné l'importance cruciale de la transformation numérique pour moderniser l'administration publique tchadienne, en mettant l'accent sur l'utilisation des outils numériques pour renforcer les capacités des fonctionnaires. Mahamat Borgou a remercié l'Ambassade de France au Tchad pour son soutien indéfectible, ainsi que l'Institut National du Service Public (INSP) de France, son ancienne école, pour son engagement à former davantage de cadres tchadiens. Il a également salué le choix du Tchad comme l'un des quatre pays pilotes du projet PADEFF, une reconnaissance importante pour le pays dans le cadre de cette initiative. Cet atelier, qui réunit des experts et des représentants de plusieurs écoles nationales d'administration, a pour objectif de développer des contenus innovants pour accélérer l'adoption des outils numériques dans la formation des fonctionnaires. Le Directeur Général a insisté sur l'urgence de cette transformation digitale, devenue une nécessité impérieuse pour le Tchad, qui est en train de mettre en œuvre des réformes concrètes après une période de transition réussie. Le PADEFF représente une étape clé dans la modernisation de la fonction publique tchadienne, en renforçant les capacités des fonctionnaires grâce à des solutions numériques adaptées aux défis contemporains. Ce projet est essentiel pour préparer le Tchad à un avenir où la technologie jouera un rôle central dans la gouvernance et le service public.