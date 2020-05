Tchad : Laoukein Médard dénonce "l'assassinat flagrant de la démocratie" à Moundou

Le président national du parti politique Convention tchadienne pour la paix et le développement (CTPD), Laoukein Kourayo Médard s'est insurgé mardi, au cours d'un point de presse, contre la nomination récente d'un nouveau secrétaire général de l'exécutif communal de Moundou.



Il a estimé que "les autorités provinciales du Logone Occidental prennent des actes hors-la-loi, sans consultation du conseil municipal pour tordre le cou à la démocratie" et en "violation" de la loi régissant les collectivités territoriales.



Selon lui, un protocole d'accord réparti les postes au sein de l'exécutif communal durant son mandat. Le poste de secrétaire général revient à l'URD, tandis que sa nomination doit être entérinée par le conseil municipal. Il doit s'agir d'un administrateur compétent, ce qui, selon lui, n'est pas le cas actuellement.



"L'assassinat flagrant de la démocratie"



Le président national de la CTPD s'est dit préoccupé par cet acte qu'il qualifie de comportement antidémocratique et injuste. "On installe les protégés du clan aux postes qui ne leurs revient pas", a ajouté Laoukein Kourayo Médard qui demande l'annulation de l'acte.



Il a indiqué que l'alliance Cheval Blanc a "bataillé très dur pour mettre le MPS à genoux lors de l'élection municipale de 2012. Tout le Tchad est au courant."



Laoukein Kourayo Médard a dénoncé un "mépris et une humiliation à l'égard de l'actuel conseil municipal" et de la population.



"Nous n'allons pas nous arrêter à Moundou. Nous allons à batailler fort pour que les partenaires, les bailleurs de fond du Tchad qui financer les élections, soient au courant de l'assassinat flagrant de la démocratie dans la ville de Moundou. (...) Nous ne cautionneront pas cela, même si ça doit nous couter la vie", a-t-il dit.