Tchad : Le CERGIED forme les acteurs de la société civile à la norme ITIE pour une meilleure gouvernance des industries extractives

Cet atelier s'inscrit dans le cadre d'un projet visant à protéger les droits et à renforcer les capacités des communautés riveraines affectées par les opérations des compagnies extractives au Tchad. Il réunit une vingtaine de participants provenant de quatre provinces : Batha, Guera, Wadi-Fira et Ouaddaï.





Simael Mbaïrassem, représentant du CERGIED et économiste chargé de recherche en politiques publiques, a souligné que l'objectif principal de cet atelier est de promouvoir la transparence et la bonne gouvernance et lutter contre la corruption.





L'atelier vise à permettre aux participants de s'approprier pleinement la norme ITIE 2023, essentielle pour un développement inclusif et durable au Tchad.





Cette initiative du CERGIED est cruciale pour renforcer les capacités des organisations de la société civile (OSC) et améliorer la gestion des ressources naturelles, contribuant ainsi à un avenir plus équitable pour les communautés affectées par l'exploitation des ressources extractives.