Tchad : Le CISM intensifie la lutte contre les mutilations génitales féminines à N’Djamena

Le Centre Intégré de Services Multisectoriels (CISM), sous tutelle du ministère de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance, a organisé une caravane de sensibilisation sur la mutilation génitale féminine (MGF) et la lutte contre la violence basée sur le genre, ce 2 août 2024, dans le 7e arrondissement de N'Djamena.



Selon les organisateurs, cette caravane de sensibilisation s'inscrit dans le cadre des activités de la Journée internationale de la tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines, célébrée le 06 février. Au Tchad, l'édition 2024 est célébrée en différé, avec un lancement le 5 juillet dernier. Plusieurs activités ont été organisées dans la ville de N'Djamena, dont des sensibilisations auprès des jeunes, des interventions dans les maisons de quartier, des campagnes dans les centres sociaux, l'organisation de panels sur l'engagement citoyen et des échanges avec les leaders religieux et traditionnels dans le cadre de la lutte contre les mutilations génitales féminines.



Les organisateurs ont ajouté que, dans le cadre de la vulgarisation de la lutte contre cette pratique, un café presse a été organisé pour faire le point sur les réalisations et souligner les défis à relever. Le choix des clandomens (conducteurs de moto-taxis) pour cette caravane de sensibilisation n'est pas fortuit. Cela démontre leur proximité avec la population. En contact permanent avec plusieurs personnes, ils peuvent facilement nouer des relations de communication sur les méfaits de la mutilation génitale féminine et de la violence basée sur le genre, a indiqué Noura Gamané Tatoumlé, Directrice de la Promotion des Droits des Femmes.



Selon elle, les conducteurs de moto-taxis jouent également le rôle de relais communautaires. Ils travaillent en relation avec les centres intégrés dans le cadre de la prévention et de la dénonciation de ces pratiques auprès des centres de prise en charge. Madame Noura Gamané Tatoumlé a lancé un appel aux conducteurs de moto-taxis pour qu'ils poursuivent la sensibilisation, car la mutilation génitale féminine et la violence basée sur le genre sont des pratiques qui entravent l'épanouissement des femmes et le développement.



Pendant cette activité de sensibilisation, les centres de concentration tels que les ronds-points et les marchés ont été ciblés. Des messages tels que "Homme, prends soin de ta femme", "Non aux violences basées sur le genre", "Zéro mutilation", "Journée internationale de tolérance zéro aux mutilations génitales féminines" ont été diffusés à l'attention de la population.