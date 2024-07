Tchad : Le Collectif des victimes de l'explosion du dépôt de munitions du camp poudrière à N'Djamena monte au créneau

Près de deux semaines après la tragique explosion du dépôt de munitions du camp de la réserve stratégique de N'Djamena, communément appelé "camp poudrière", les victimes continuent à souffrir en silence, déplorant l'inaction du gouvernement tchadien. Rassemblés au sein d'un collectif, ces citoyens meurtris ont exprimé leur indignation et appelé à l'aide du Président de la République, Mahamat Idriss Deby Itno.



Un appel à l'aide poignant : Des familles brisées et des maisons en ruine



Le porte-parole du collectif, Mahamat Hounene Issaka, a peint un tableau sombre de la situation des victimes, soulignant les dommages physiques et psychologiques importants qu'elles ont subis. L'explosion a causé des traumatismes chez les enfants et les femmes, provoquant même des fausses couches, et laissant de nombreuses familles sans abri. Les maisons, pour la plupart, ont été touchées par les déflagrations, exposant leurs occupants aux intempéries de la saison pluvieuse.



Des revendications claires pour une réparation juste et durable



Face à cette détresse, le collectif a formulé des revendications claires et précises, appelant à la délocalisation immédiate du site de stockage des armes, source de danger permanent pour les populations environnantes. La mise en place d'une mission d'assistance et d'indemnisation pour compenser les pertes subies par les victimes. La prise en charge médicale et psychologique des blessés et des traumatisés, afin de leur permettre de surmonter ce drame. Un accompagnement et un soutien psychologique pour aider les victimes à surmonter le choc psychologique vécu.

Un cri d'espoir : L'attente d'une réponse du Président de la République



Le collectif, à travers la voix de son porte-parole, a lancé un appel pressant au Président de la République, Mahamat Idriss Deby Itno, le suppliant de ne pas les abandonner à leur sort. Ils implorent son intervention pour que les promesses d'aide faites par le gouvernement se concrétisent rapidement et que des mesures concrètes soient prises pour leur permettre de reconstruire leur vie.



L'urgence d'une action concertée pour apaiser les souffrances



La situation des victimes de l'explosion du dépôt de munitions de N'Djamena interpelle l'ensemble de la communauté nationale. L'inaction du gouvernement, face à une telle tragédie, est inacceptable et met en lumière la nécessité d'une action urgente et concertée pour soulager les souffrances des victimes et leur permettre de se reconstruire. La mobilisation de tous, autorités, organisations humanitaires et citoyens, est essentielle pour panser les plaies et offrir un avenir meilleur à ces populations sinistrées.