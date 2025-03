Tchad : Le Guéra reçoit des motos et des réfrigérateurs pour booster ses services de santé

Le don, composé de 32 motos et de cinq réfrigérateurs, a pour objectif de renforcer la mobilité des agents de santé et d'améliorer la conservation des vaccins à travers la province. Ces équipements sont essentiels pour permettre au personnel sanitaire d'accéder aux zones les plus isolées et d'assurer une couverture vaccinale efficace.



Le délégué sanitaire du Guéra a exprimé sa gratitude envers le gouvernement tchadien pour ce soutien matériel qui répond directement aux besoins des services de santé de la province.



Le Général Abdoulaye Ibrahim Siam, prenant la parole au nom du gouvernement, a rendu hommage aux efforts des agents de santé de la province et a remercié le Président du Tchad, le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, pour son engagement à prioriser la santé au niveau national.



Il a également exhorté les responsables de la délégation sanitaire à assurer une distribution équitable de ces équipements et à les utiliser judicieusement afin de réaliser les objectifs fixés par le président.



La cérémonie s'est clôturée par une présentation du matériel reçu et la remise symbolique des clés au délégué sanitaire du Guéra.