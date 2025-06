Tchad : Les lycéennes de N'Djamena alertent sur l'impact des réseaux sociaux et appellent à un usage responsable

La conférence a réuni un public diversifié, incluant des élèves, des enseignants et des représentants institutionnels, notamment le Secrétaire général adjoint du ministère de la Jeunesse, Tahir Boloki Sougoumi, qui représentait le Ministre de la Jeunesse et des Sports.





Dans son mot introductif, la présidente du comité, Mlle Safia Dadi Mahamat, a salué la présence des autorités et a exprimé sa gratitude envers le Ministre de la Jeunesse et des Sports, Maïdé Hamid Lony, pour son soutien à cette initiative citoyenne.





Mlle Mahamat a délivré un message fort : « Les réseaux sociaux peuvent être un outil de paix ou de division. Il nous appartient, en tant que jeunes, d’en faire un levier de développement et de cohésion sociale ».





La rencontre a été marquée par des échanges francs et constructifs entre les élèves et les intervenants. Les discussions ont mis en lumière les dérives potentielles des réseaux sociaux, telles que le cyberharcèlement, la désinformation et la dépendance. Toutefois, les apports positifs dans l'éducation, la mobilisation sociale et l'expression citoyenne ont également été soulignés.





À travers cette initiative, les jeunes filles ont affirmé leur volonté de jouer un rôle actif dans la prévention des conflits numériques et la promotion d'un usage responsable des technologies, faisant preuve d'une citoyenneté consciente et engagée.